Политика

ВСУ нуждается в вооружении: Наев рассказал, на что рассчитывает Украина

Закупка зенитно ракетных комплексов возможна по импорту

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Вооруженные силы Украины в данный момент остро нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО), а также зенитных ракетных комплексах. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УРА-Информ.

Он отметил, что закупка зенитно ракетных комплексов возможна по импорту или же получении в качестве материально-технической помощи от государств-партнеров.

«Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 «Bayraktar», — подчеркнул Наев.

Ранее сообщалось, что Россия в любой момент может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины. 

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