Политика

Стало известно, что заставит Путина уйти с Донбасса

Экс-посол США в Украине Джон Хербст поделился в телеэфире одного из украинских каналов когда, по его мнению Путин покинет Донбасс.

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Экс-посол считает, что на данный момент нет того формата переговоров, которые бы помогли в прекращении военного конфликта на Донбассе. И он так и далее может продолжаться, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что он не сможет выиграть войну на востоке и тогда он не будет ему интересен, считает Хербс..

«Пока я не вижу ни одного успешного формата, который бы поспособствовал проведению эффективных  переговоров. Ведь вопрос о войне на Донбассе достаточно прост, сейчас мы видим агрессию со стороны Кремля. Потому что Путин ещё не может понять, что он не сможет выиграть. Но я знаю, что есть люди в Москве, которые это понимают. И только когда Путин или другой решающий человек поймёт  нецелесообразность в продолжение военного конфликта они сами пойдут на переговоры»,- заявил экс-посол

Дипломат отметил, что Минские переговоры не показывают эффективность, только с  Америкой Россия обсуждала Донбасс более предметно и с интересом..

Формат не важен, считает Хербс, нужно давление на Кремль со стороны санкций и со стороны оборонной помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, Бородай озвучил, когда на Донбассе ожидать новую войну: названа дата.

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