В ОПУ рассказали о вариантах освобождения Донбасса

Украинская власть готова к разным вариантам развития ситуации

Время чтения: 45 Секунд

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович допустил различные варианты возвращение оккупированной части Донецкой области под контроль Украины военным путем. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает УРА-Информ.



«Мы не знаем, как будет деоккупирован, мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант „Б“ — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь», — отметил Арестович.

Помимо этого, советник ОП рассказал об одном из сценариев, к которых военный путь для Украины станет возможен.

«Например Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть 3−5 суток, чтобы решить вопрос», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший советник секретаря СНБО, а также руководитель «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо выдвинул предложение разрешить жителям временно оккупированных территорий украинского Донбасса принимать участие в украинских выборах в электронном формате, если нет возможности добраться на подконтрольную Украине часть территорий.