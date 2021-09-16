Политика

В окружении Путина десятки зараженных COVID-19: президент сделал заявление

Он планирует соблюдать режим самоизоляции ближайшие несколько дней

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Глава Кремля Владимир Путин сообщил, что в его близком окружении пневмонией нового поколения заболели несколько десятков человек. Об этом президент РФ сказал сегодня, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает УРА-информ.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек», — отметил Путин.

Владимир Путин, как он сам отметил, собирается соблюдать режим самоизоляции ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин болеет раком. Сейчас глава Кремля поддерживает здоровье при помощи терапии. 

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