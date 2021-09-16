Политика

«Есть подозрения на психическое заболевание», — экс-глава Минздрава об Арестовиче

Накануне в сети появилось видео, где Арестович заявляет, что АТО — это большой курорт для мальчиков

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Бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о своих сомнениях касательно психического здоровья советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом он написал в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«С медицинской точки зрения у данного лица есть подозрение на психическое заболевание. С политической — этот субъект не имеет никакого морального права быть спикером ТКГ. За 7 лет войны погибло более 15 тысяч человек. И вот такие спикеры и советники позорят их память и Украину в целом», — подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал представителей Офиса президента Украины «послать подальше» советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. 

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