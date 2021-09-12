Политика

В Украине спрогнозировали новую судьбу для жителей «Л/ДНР»: в СНБО сказали какой план готовит РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью «Радио Свобода» что политика, которую проводит РФ на оккупированных территориях делает жизнь людей без российского паспорта просто ужасной.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Чиновник провёл аналогию получение российских паспортов в Крыму и на востоке Украины с «аусвайсами» Гитлера.

 «Это носит название оккупация, когда людям не дают нормально проживать на оккупированных территориях без российского «аусвайса. Это очень напоминает те времена, когда Гитлер на оккупированных территориях раздавал определённый документ, на котором стоял знак нацисткой Германии. То же самое проводит РФ с выдачей и получением паспортов», огласил он.

Секретарь СНБО Украины утверждает, что большая часть жителей Донецких и Луганских областей из-за этого не могут получить даже элементарные услуги.


«Без российского документа жители не смогут обратиться в поликлинику, детей не возьмут в школьные учреждения, детский сад. Это то что называют оккупация. И очень огорчает то что никто в мире не видит эту ситуацию и им всё равно. Я считаю это большой проблемой»-резюмировал Данилов.


Как сообщил Секретарь СНБО Украины, по его данным в ОРДО уже выдано около 630 000 документов.



Напомним, ранее сообщалось,  В «ДНР» хотят изменить банковскую систему: Пушилин предупредил, что ждет людей.

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