Политика

Порошенко обратился к жителям Донбасса: экс-президент сказал, чего ждать людям

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированного Луганска с поздравлением в честь дня рождения города.

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Об этой информации сообщил Петр Порошенко в своём Телеграмме, передает Ura-inform.

Пятый президент Украины поздравил местных жителей Луганска с праздником и заверил что Украина делает всё возможное для деокупации украинских территорий, в том числе и Луганска:


«Украинский Луганск уже 7-ой год подряд отмечает свой день рождения в оккупации. В этот праздничный день хочу выступить с обращением к луганчанам: мы не останавливаемся и продолжаем борьбу, приближая тот день, когда город опять станет свободным. И мы сможем вместе разделить эту радость».

Также Порошенко заверил местных жителей, что в мирном Луганске наступит тот день, когда все смогут праздновать День рождение города вместе с украинским суверенитетом и под родным украинским стягом.


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Напомним, как сообщалось  ранее, В Украине спрогнозировали новую судьбу для жителей «Л/ДНР»: в СНБО сказали какой план готовит РФ.

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