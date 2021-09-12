Политика

Лукашенко поставил жёсткий ультиматум Западу: какие требования выдвигает непризнанный президент

Нелегитимный президент Беларуси категорически отказывается разговаривать с западными странами, пока те не выполнят ряд требований.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.UA , передает Ura-inform.

В ходе визита на один из полигонов Беларуси, где идут российско-белорусские военные учения, Александр Лукашенко сделал заявления для Запада.

Со слов, непризнанного президента, он не будет вести никаких переговоров с западными странами, пока они не снимут применённые к Беларуси санкции и не прекратят «унижения патриотично настроенных граждан».

«Если санкции не снимете, разговоров никаких не будет, мы не встанем на колени. Эти ограничения оказались неэффективны, и мы даже не беспокоимся по этому поводу»-сказал самопровозглашенный президент.

Также Лукашенко, обвинил Запад в «гибридной агрессии» против Союзной страны России и Беларуси. Поэтому, сказал он, Москве и Минску необходимо проводить военные учения  для обеспечения безопасности на границах государства.


.
Напомним, ранее сообщалось,  Зеленский сильно разозлился на Разумкова: источник из ОП сказал, на что пошел спикер ВРУ

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Последние статьи

Выборы в Госдуму РФ: Пушилин объяснил, почему будет голосовать дистанционно

Не все желающие принять участие в выборах в российскую Госдуму, могут по определенным причинам покинуть свое рабочее место

Переговоры Зеленского и Путина: Кучма озвучил ожидания

Он не надеется на то, что сейчас Российская Федерация уйдет с территорий оккупированного Донбасса

Порошенко обратился к жителям Донбасса: экс-президент сказал, чего ждать людям

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированного Луганска с поздравлением в честь дня рождения города.

В Украине спрогнозировали новую судьбу для жителей «Л/ДНР»: в СНБО сказали какой план готовит РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью «Радио Свобода» что политика, которую проводит РФ на оккупированных территориях делает жизнь людей без российского паспорта просто ужасной.

Кучма ответил кто может помочь разрешить конфликт на Донбассе: это точно не Европа

Бывший президент Украины Леонид Кучма сделал заявление на форуме YES, который проходил в Киеве, что есть только одна держава, которая смогла бы оказать влияние на войну на Донбассе.

Зеленский поставил ультиматум НАТО: хотите, чтобы крепла Россия, не принимайте Украину

По мнению, президент Украины Владимира Зеленского армия Украины готова к вступлению в НАТО. Об этом он сказал на форуме «Ялтинская европейская стратегия»(YES).

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap