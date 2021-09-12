Лукашенко поставил жёсткий ультиматум Западу: какие требования выдвигает непризнанный президент

Нелегитимный президент Беларуси категорически отказывается разговаривать с западными странами, пока те не выполнят ряд требований.

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Об этой информации сообщил Dialog.UA , передает Ura-inform.

В ходе визита на один из полигонов Беларуси, где идут российско-белорусские военные учения, Александр Лукашенко сделал заявления для Запада.

Со слов, непризнанного президента, он не будет вести никаких переговоров с западными странами, пока они не снимут применённые к Беларуси санкции и не прекратят «унижения патриотично настроенных граждан».

«Если санкции не снимете, разговоров никаких не будет, мы не встанем на колени. Эти ограничения оказались неэффективны, и мы даже не беспокоимся по этому поводу»-сказал самопровозглашенный президент.

Также Лукашенко, обвинил Запад в «гибридной агрессии» против Союзной страны России и Беларуси. Поэтому, сказал он, Москве и Минску необходимо проводить военные учения для обеспечения безопасности на границах государства.





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