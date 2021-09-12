Бессмертный сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: раскрыты подробности

Дипломат и бывший член минских переговоров по Донбассу Роман Бессмертный предположил в эфире одного из телеканалов, когда можно ожидать на встречу президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этой информации сообщил Dialog.UA, , передает Ura-inform.

Как считает дипломат, в ближайшее время этого не случится. Москве не нужна напряжённая обстановка.

«Пока президенты не встретятся. Не по той причине, что Зеленский не хочет этой встречи. На неё не пойдёт Путин. Россия могла бы пойти на переговоры чтобы снять напряжение. Но на сегодняшний день, перед парламентскими выборами в РФ, главе Кремля это не нужно»-сказал Бессмертный.





Со слов чиновника, президенту Росси сейчас необходим конфликт, он всегда перед выборами доводил ситуацию до крайней точки.

В этом году «победой» Путина на выборах оказалась Беларусь.

«О том, что Путин не планирует встречу с Зеленским и говорит тот факт, что российская сторона согласилась на переговоры только в Москве. То есть поставлено заведомо невыполнимое условие для Главы украинского государства»-добавил дипломат



Напомним, ранее сообщалось, Лукашенко поставил жёсткий ультиматум Западу: какие требования выдвигает непризнанный президент.