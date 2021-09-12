Политика

Бессмертный сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: раскрыты подробности

Дипломат и бывший член минских переговоров по Донбассу Роман Бессмертный предположил в эфире одного из телеканалов, когда можно ожидать на встречу президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.UA,  , передает Ura-inform.

Как считает дипломат, в ближайшее время этого не случится. Москве не нужна напряжённая обстановка.

«Пока президенты не встретятся. Не по той причине, что Зеленский не хочет этой встречи. На неё не пойдёт Путин. Россия могла бы пойти на переговоры чтобы снять напряжение. Но на сегодняшний день, перед парламентскими выборами в РФ, главе Кремля это не нужно»-сказал Бессмертный.

Со слов чиновника, президенту Росси сейчас необходим конфликт, он всегда перед выборами доводил ситуацию до крайней точки.

В этом году «победой» Путина на выборах оказалась Беларусь.

«О том, что Путин не планирует встречу с Зеленским и говорит тот факт, что российская сторона согласилась на переговоры только в Москве. То есть поставлено заведомо невыполнимое условие для Главы украинского государства»-добавил дипломат


Напомним, ранее сообщалось,  Лукашенко поставил жёсткий ультиматум Западу: какие требования выдвигает непризнанный президент.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Последние статьи

Лукашенко поставил жёсткий ультиматум Западу: какие требования выдвигает непризнанный президент

Нелегитимный президент Беларуси категорически отказывается разговаривать с западными странами, пока те не выполнят ряд требований.

Выборы в Госдуму РФ: Пушилин объяснил, почему будет голосовать дистанционно

Не все желающие принять участие в выборах в российскую Госдуму, могут по определенным причинам покинуть свое рабочее место

Переговоры Зеленского и Путина: Кучма озвучил ожидания

Он не надеется на то, что сейчас Российская Федерация уйдет с территорий оккупированного Донбасса

Порошенко обратился к жителям Донбасса: экс-президент сказал, чего ждать людям

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированного Луганска с поздравлением в честь дня рождения города.

В Украине спрогнозировали новую судьбу для жителей «Л/ДНР»: в СНБО сказали какой план готовит РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью «Радио Свобода» что политика, которую проводит РФ на оккупированных территориях делает жизнь людей без российского паспорта просто ужасной.

Кучма ответил кто может помочь разрешить конфликт на Донбассе: это точно не Европа

Бывший президент Украины Леонид Кучма сделал заявление на форуме YES, который проходил в Киеве, что есть только одна держава, которая смогла бы оказать влияние на войну на Донбассе.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap