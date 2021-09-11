Политика

В РФ уже хотят вернуть Крым Украине: стало известно, кто из властей призывает к деоккупации полуострова

Прошедшая в Украине крымская платформа и её идеи не оставили равнодушными российских политиков. Своё отношение к данному вопросу в одном из эфиров телеканала высказал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

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Об этой информации сообщил «Obozrevatel.COM»,  передает «Ura-inform».

Так российский избранник заявил о своей поддержке Украины в возврате Крыма. Он сказал, что сомневается в настоящих данных референдума на полуострове в 2014 году. И поэтому, со слов, Бондаренко там необходимо провести повторный референдум.

Народный избранник назвал ещё одну причину, по которой необходимо вернуть полуостров. По его мнению, большая часть населения России жалеет о присоединении Крыма, так как ничего хорошего им не это принесло, кроме санкций.

Украина, воспользовавшись данным фактом, планирует поднять тему Крыма на ближайшей Генассамблее в ООН, заседание которой планируется на конец сентября. Ожидается, что лично президент Украины Владимир Зеленский представит Крымскую декларацию.

Ещё, призыв Бондаренко в Киеве расценили как отсутствие единства по вопросу полуострова, поэтому на Генассамблее ООН планируют и обсудить формирование международной группы «друзей Украины». В эту группу будут входить те, кто выступает за возвращение Крыма в Украину.

Так же украинские политики заявили о входе Бондаренко в состав Крымской платформы.

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