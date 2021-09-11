Кучма ответил кто может помочь разрешить конфликт на Донбассе: это точно не Европа

Бывший президент Украины Леонид Кучма сделал заявление на форуме YES, который проходил в Киеве, что есть только одна держава, которая смогла бы оказать влияние на войну на Донбассе.

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Об этой информации сообщила Pravda.com.UA, передает Ura-inform.

Со слов бывшего главы государства, именно Америка может повлиять на разрешение ситуации на востоке Украины:



«Соединённые Штаты Америки – это единственная страна, которая сможет урегулировать конфликт на Донбассе. И я подчёркиваю, только она одна. По поведению Европы всё ясно… Со стороны ЕС мы не видим никакой оказанной Украине взаимопомощи в виде инвестиций в страну».

Второй президент, уверил, что «Европейский Союз и НАТО не рядом, а далеко», вот почему Украине необходимо тоже сделать всё от нас зависящее:

«Очень важной задачей сейчас стоит поднять экономику в государстве, она сейчас не в лучшем состоянии находится».

Также Кучма посчитал поездку и проведённые там переговоры с достигнутыми договорённостями успешными во всех сферах.

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Напомним, ранее сообщалось, Политический курс Украины резко изменился: Медведчук объяснил, какой план созрел у Зеленского.