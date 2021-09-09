Политика

Россия опасный сосед и подчинит Украину: Гройсамн сказал, что нужно cделать, чтобы не допустить этого

Российский авторитарный режим, будет оставаться проблемой для Украины даже после ухода действующего президента РФ Владимира Путина, считает экс -премьер министр Украины Владимир Гройсман.

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Об этой информации сообщил Гройсман на своей странице в  Facebook , передает Ura-inform.

Своё мнение он поведал на форуме в Польше и разместил пост на своей странице в социальной сети.:

«Россия-соседа-сложного?» Так называлась панель в Forum Ekonomiczne / Econom  в Польше.

 «И заверяю Вас, это не слово. Россия, действительно опасный сосед. Этот сосед борется со всеми, кто принадлежит к демократическому миру, с каждым из нас. И мысль о том, что Россию можно использовать — тоже иллюзия»-сказал Гройсман.

И в борьбе с этой опасностью, которая угрожает всей Европе, нужно мировое лидерство и ответственность. Только скоординированные действия международных организаций смогут победить российскую агрессию.

А также Гройсман добавил:

«Нам нужно перестраиваться, иначе Россия подчинит нас. Ведь это её основная функция, а не выступать с защитой, создавать что-то. И если мы проявим себя как лидеры-будет успех. Это будет успех, за который мы расплачиваемся каждый день».

Напомним ранее сообщалось, Пискун озвучил что должен сделать Зеленский чтобы переизбраться на второй срок: назван только один шаг

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