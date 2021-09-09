Политический курс Украины резко изменился: Медведчук объяснил, какой план созрел у Зеленского

Один из лидеров «ОПЗЖ» по имени Виктор Медведчук обратил внимание на то, что на Банковой решили резко поменять свою политику с созидательной на более прагматичную. По словам политика, Владимир Зеленский все сводит к одному итогу

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Об этой информации Медведчук сообщил в росСМИ, передает «УРА ИНформ».

«Владимир Зеленский избрал для себя абсурдный курс для украинской политики. Теперь она сводится к тому, чтобы была абсурдная антироссийская политика с полным игнорированием интересов украинцев. Это уже не говоря об основах правового государства», — сказал в начале Медведчук.

Что примечательно, ранее Медведчук заявлял о том, что Зеленский избрал попросту неправильный курс. Однако теперь, по его мнению, к нему добавляется абсурдность и радикальная антироссийская позиция якобы в унисон нуждам народа. Очевидно, в этом и заключается резкая перемена курса.

«Сейчас мы нуждаемся в том, чтобы возникло гражданское сопротивление этой власти. Ибо нынешний курс теперь начинает формировать тоталитарную и даже диктаторскую государственную политику. Тут речь не о Майдане с беспорядками. Сопротивление должно носить осознанный характер, должно быть созидательным», — предупредил Медведчук.

Таким образом, учитывая все вышеупомянутое, Медведчук утверждает, что вышеупомянутый новый курс еще предусматривает диктаторское построение общества, а также системы внутри государства.

Пока неизвестно, подтвердил ли кто из экспертов его слова, однако, в действительности, рейтинг фракции «Слуга народа» и самого Зеленского за последние несколько лет сильно упал.

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