Политика

Кремль использует жителей ОРДЛО во время выборов в Госдуму РФ, — Гармаш

Кремль сейчас тестирует систему дистанционного голосования жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса

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В РФ используют систему электронного голосования жителей временно оккупированных территорий на выборах в Государственную Думу РФ для фальсификации показателей явки. Об этом заявил представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Внедряется некое техническое обеспечение фальсификации выборов в Госдуму и повышения явки, ведь прогноз падения явки рекордный для РФ в этом году», — отметил Гармаш.

Кремль сейчас, по мнению Гармаша, тестирует систему дистанционного голосования жителей для жителей оккупированных украинских территорий Донбасса.

«Просто как пример, даже те, кто получил СНИЛС, не факт, что они пройдут процедуру регистрации, получат код по процедуре и проголосуют, а проконтролировать — голосовали ли — никто не сможет. ОБСЕ по факту не пустили на выборы, поставили условия, чтобы они отказались, хотя даже без них наблюдатели на оккупированных территориях не имеют никакого смысла. Да и у людей нет мотивации идти и голосовать, когда понятно, что все уже решено», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Пушилин планирует проголосовать на предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ в дистанционном режиме.

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