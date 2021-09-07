Этого нельзя допустить! – Бойко сказал, что будет с Украиной через год

Один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил о том, что Верховная Рада допускает множество ошибок в данный момент, которые будут дорого стоить для всего государства в будущем.

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Об этой информации сообщил Бойко на официальной странице «ОПЗЖ» в «Твиттере», передает «УРА Информ».

«Президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» давали обещание, что восстановят мир на Донбассе. Но мира до сих пор не видно. Еще и идет полное игнорирование Минских соглашений, нарушаются обещания. Нет на повестке дня и законопроектов, которые хотя бы приблизили достижение мира в государстве. Нет ничего насчет выхода страны из кризиса, а украинцев из нищеты», — начал в начале Бойко.

По словам оппозиционера, власти в данный момент повторяют ошибки прошлых лет. Политик уверен, что они заключаются в том, чтобы перенаправлять внимание людей с первоочередных потребностей на, как выразился Бойко, «пустые» обещания.

«Ни в коем случае нельзя оставлять людей с пустыми карманами. Бюджет в этом году приняли только с учетом потребностей силовых структур, а также администраций разных контор. Но основной ущерб на себе испытали социально незащищенные люди. В общем, монобольшинство в Парламенте прямо занимается игнорированием общественных проблем. Если так продолжится и дальше, то уже через год население окончательно потеряет доверие к Верховной Раде. Этого нельзя допустить!», — заключил Бойко.

Напоминаем, Украина может пойти совершенно иным путем: Тимошенко представила новый план действий.