Юрий Бойко
Политика

Цього не можна допустити! — Бойко сказав, що буде з Україною через рік

Один з лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко повідомив про те, що Верховна Рада допускає безліч помилок в даний момент, які будуть дорого коштувати для всієї держави в майбутньому.

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Про цю інформацію повідомив Бойко на офіційній сторінці «ОТЗЖ» в «Твіттері», передає «УРА Інформ».

 «Президент Володимир Зеленський і його партія« Слуга народу »давали обіцянку, що відновлять мир на Донбасі. Але світу до сих пір не видно. Ще й іде повне ігнорування Мінських угод, порушуються обіцянки. Немає на порядку денному і законопроектів, які хоча б наблизили досягнення миру в державі. Немає нічого щодо виходу країни з кризи, а українців з убогості », — почав на початку Бойко.

За словами опозиціонера, влада в даний момент повторюють помилки минулих років. Політик упевнений, що вони полягають в тому, щоб перенаправляти увагу людей з першочергових потреб на, як висловився Бойко, «порожні» обіцянки.

 «Ні в якому разі не можна залишати людей з порожніми кишенями. Бюджет цього року взяли тільки з урахуванням потреб силових структур, а також адміністрацій різних контор. Але основний збиток на собі випробували соціально незахищені люди. Загалом, монобольшінство в Парламенті прямо займається ігноруванням громадських проблем. Якщо так триватиме і далі, то вже через рік населення остаточно втратить довіру до Верховної Ради. Цього не можна допустити! », — уклав Бойко.

Нагадуємо, Україна може піти зовсім іншим шляхом: Тимошенко представила новий план дій.

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