Законодательство между «республиками», особенно в сфере «экономики», различалось

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«Главы ДНР и ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, соответственно, заявили о синхронизации таможенного, налогового, гражданского законодательства «республик». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пропагандистские СМИ.

«Нам с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником не раз и не два задавали вопрос: зачем между братскими государствами «таможня?», — отметил Пушилин.

Ранее законодательство между «республиками», как заявили «глава ДНР» особенно в сфере «экономики», различалось.

«По нашему поручению совместная рабочая группа прошла большой путь, и на данный момент завершается синхронизация таможенного, налогового, гражданского законодательства «республик», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ОРДО не рады встречи президентов США и Украины.