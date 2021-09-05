Возвращаем украинцев на Родину: Порошенко сказал, что хотят внедрить в Украине

Пятый президент Пётр Порошенко предложил план роста экономики в Украине.

Время чтения: 55 Секунд

Об этой информации сообщило Сensor.net , передает «УРА Информ».

Лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко в своём выступлении на Форуме в Харькове, предложил план, который поможет украинской экономике расти. Также, добавил он, ВВП страны должно увеличиваться не меньше чем 8% в год, только при этом мы ощутим рост благосостояния граждан.

«Мы хотим видеть Украину сильной, движущуюся вперёд в Европейский Союз, то нам необходимо создать благоприятный инвестиционный климат и такую же законодательную базу. Примером могут послужить наши ближайшие страны –Румыния, Болгария, Польша, Чехия», -сказал Порошенко.

Со слов Порошенко, важной задачей служит, возвращение наших квалифицированных граждан в Украину, считая, что они смогут создать новые производства.

«В других странах, например, как Польша, существует практика, когда предприниматель спустя три года пребывания за границей вернулся в страну и запустил своё производство, то ему Государство предоставляет 50% налоговых льгот. Хотим применить такое и в Украине, чтобы привлечь украинцев вернуться в Украину», -сказал пятый президент.

И ещё один важный момент, отметил Порошенко, полная защита от силовых структур. Ведь всё что обещали эти институции выполнено не было.

поминаем, Поддержка бизнеса и улучшение бизнес-среды в Украине: в партии «УДАР» озвучили свои планы