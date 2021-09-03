Резкие заявления Кремля об уничтожении Украины: что так разозлило Россию

В последнее время со стороны российских политиков наблюдается резкая критика, а также оскорбления, направленные в сторону Украины. Таким образом, они пытаются помешать Украине в стремлении вернуть аннексированные территории.

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Об этой информации сообщила Dialog.ua передает Ura-inform.

Так повлиял саммит «Крымская платформа» на Кремль и он очень обеспокоился.

Главным голосом российской пропаганды на этот раз стал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Он не побоялся открыто высказаться, что Украина это враждебно настроенное государство и его лучше уничтожить. Чтобы только Москва имела все права на Крым, добавил он.

«Украина-это враг России на сегодня. Нам нужно применить все возможности и инструменты, дабы эта страна не существовала» — заявил политик.

Со слов чиновника, вопрос о полуострове закрыт, так как он навсегда вошел в состав РФ, и если кто-то усомниться в этом, как это было сделано 23 августа в Киеве, то это будет означать тупик отношений.

Примечательно, что Затулин обвиняет всех украинских граждан в предательстве союза с Россией, а также выступил с предложением об увеличении финансирования «пятой колоны» в Киеве.

В Москве полагают, что та военная помощь со стороны Америке Украины, о которой говорили во время приговоров президенты двух стран, может обострить ситуацию на востоке Украины.

Резюмируя все высказывания со стороны России можно сделать вывод, что она хочет навязать всем мнение, что не аннексия ею Крыма и не военные действия на Донбассе обострили отношения Украины и Россию. Катализатором всех проблем, по их, мнению, стало именно желание Украины бороться за справедливость.

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