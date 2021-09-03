Политика

Макрон хочет посетить Украину: французский президент намерен повторить план Меркель

У французского президента скоро свои выборы

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Уже в ближайшее время Украину может посетить еще один высокопоставленный европейский политик. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Источник сообщает, что фрнцузский Макрон намерен посетить Украину в октябре этого года. Макрон хочет повторить план канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сначала встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а потом приехала в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Макрон использует такие визиты в своих целях, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник добавляет, что эту встречи Макрон хочет использовать для прокачки своего авторитета и рейтинга перед выборами во Франции. Многие мировые игроки используют украинский кейс, как инструмент для прокачки своего рейтинга.

Источник указывает, что сорвать встречу может очередная волна коронавируса, которая надвигается на Украину.

Ранее мы сообщали, что  Зеленский рассказал подробности разговора с Байденом по Донбассу.

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