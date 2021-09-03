Еще есть шанс исправить ситуацию в Украине: Бойко о зарегистрированном законопроекте «ОПЗЖ».

Сопредседатель парламентской фракции «Опозиционная платформа-За жизнь» Юрий Бойко не согласен с той повесткой дня, которую предложил парламент на следующую сессию. Он считает, что она не служит интересам страны и потребностям граждан.

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Об этой информации сообщили Ukranews.COM, «УРА Информ».

Политик отмечает, что на данный момент главные проблемы в Украине — это скачек цен и тарифов и борьба с нищетой. Также все ждут обещанную стабилизацию военного конфликта на востоке и восстановление эконмических показателей страны. Парламентарии просто обязаны заниматься этими вопросами.

Но в Верховную Раду, с его слов, подают совсем другие законопроекты, направленные на раскол граждан, налоговый пресс для предпринимателей, а также сокращение социальных гарантий для малообеспеченных граждан.

Вот по этой причине, сказал политик, наша партия выступает против такой повестки дня.

«У «ОПЗЖ» совсем другой порядок дня. В наши приоритеты входит отмена повышения тарифов, вернуть государству контроль за ценами, увеличение социальных стандартов. Нужно принять ряд законов, которые поспособствуют закончить войну на Донбассе», — отметил Бойко.

Не смог обойти, политик и проблемы с задолженностями по заработной плате работникам бюджетной сферы. Он добавил, что это всё нужно было учесть при планировании государственного бюджета.

Он также добавил, что все нужные для этого законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.

«Если парламентарии услышат наши предложения, то тогда можно будет повлиять и исправить и ситуацию в стране к лучшему»-закончил Бойко.

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