Трамп снова сделал громкое заявление: из Афганистана эвакуировали террористов

Бывший глава Белого дома снова критикует нынешнего

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Бывший президент США Джо Байден в опубликованном заявлении предположил, что тысячи людей, эвакуированных из Кабула в США, могут быть террористами. Нынешняя администрация США гарантирует, что все афганцы, проживающие в США, будут проверены до прибытия.

«Мы узнали, что из 26 000 человек, которые были эвакуированы, только 4 000 — американцы. Мы можем только представить, сколько тысяч террористов было эвакуировано из Афганистана в населенные пункты по всему миру», — написал Трамп в заявлении. «Какая ужасная неудача. Никого не проверяют», — добавил он, пишет УРА-Информ.

Комментарий бывшего президента был одним из первых республиканских критиков, критиковавших администрацию Джо Байдена за эвакуацию слишком большого количества афганцев. Многие политики критиковали действующего президента за то, что дата окончания эвакуации из Афганистана 31 августа означает, что в стране останутся не только американцы, но и афганцы, работавшие с американскими войсками. В среду республиканцы в Конгрессе внесли резолюцию, призывающую к продлению эвакуации.

Ранее Трамп назвал ситуацию в Афганистане «величайшим унижением в истории США».