Политика

Байден теперь зависит от Зеленского: что сделает Киев

Все из-за ситуации в Афганистане и рейтинге президента США

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Уже менее, чем через неделю президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Стороны должны обсудить несколько важных вопросов.

В связи с ситуацией в Афганистане и резким падением рейтинга американского президента Киев может получить весомое преимущество перед важной встречей. Источник отмечает, что глава Офиса президента Андрей Ермак уверен в значимости Северного потока-2 для американского истеблишмента, который поддерживает Украину и не хочет допустить нового международного унижения, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Андрей Ермак считает, что на данный момент рейтинг президента США Джо Байдена во много зависит от позиции Зеленского по договоренностям между самым Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно Северного потока-2. А это в свою очередь значит, что Украина может выторговать значительные преференции в важных для себя вопросах.

Ранее стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена.

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