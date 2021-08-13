Встреча Зеленского и Меркель: стал известен важный нюанс

Стороны обсудят сразу несколько кейсов

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Перед Днем Независимости Украины должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и Канцлера Германии Ангелы Меркель. Стали известны некоторые нюансы этой встречи.

Источник в Офисе Президента сообщает, что после встречи Зеленского и Меркель должен состоятся обоюдный выход к прессе, то есть общая пресс-конференция двух сторон. Однако, по данным источника, есть один нюанс, якобы этого хочет только украинская сторона, но немецкая сторона еще не подтвердила такой сценарий по итогам завершения встречи двух лидеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также ОП хочет публично подписать некие «договорённости или гарантии» с Германией, но ещё не утвердили эти кейсы. Для функционеров необходимо сформировать положительный образ по результатам приезда Канцлера Германии», — пишет паблик

Источник добавляет, что таким образом продолжаются кулуарные торги по многим вопросам (газовый кейс, инвестиционный кейс, Донбасский кейс, кейс безопасности, лесной кейс).

Ранее мы сообщали, что Меркель прилетит в Киев на встречу с Зеленским ,но это еще не окончательная дата.