Лавров порекомендовал Зеленскому посмотреть сериал «Слуга народа»

Лавров прокомментировал предложение Зеленского покинуть Донбасс жителям с пророссийским настроением

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение шестого главы украинского государства Владимира Зеленского покинуть Донбасс жителям с пророссийским настроением. Об этом сообщают российские СМИ, передает УРА-Информ.

«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в РФ возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа», — отметил Лавров.

Помимо этого, Лавров дал совет Владимиру Зеленскому.

«Вот я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал „Слуга народа“ и вспомнить себя. Когда он свои идеи излагал методом искусства», — добавил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация запросто может решить вопрос Украины военным путем, однако, там считают, что будет гораздо лучше, если в украинском правительстве будут «здравомыслящие люди и примут решение о вхождении в состав Союзного государства».