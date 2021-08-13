«Формула Штайнмайера» не работает: в ТКГ дали объяснения

Мы выполнили все, кроме «формулы Штайнмайера»

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«Формулу Штайнмайера» невозможно реализовать из-за противодействия РФ. Об этом на канале «Украина 24» заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

«Я не питаю иллюзий, что Россия признает себя стороной конфликта просто так, без того, чтобы ее заставили это сделать. Возможны какие-то изменения в позиции ОБСЕ, но общей ситуации в ТКГ это не изменит, к сожалению. Скорее всего, ТКГ будет работать в том же режиме, в котором работала последние 7 лет. В очередной раз хочу повторить, что в «формуле Штайнмайера» нет ничего страшного, ее мифологизировали. Почему-то многие ее представляют как проведение выборов в передаче под контроль Украины ее границы. Во-первых, в самой формуле нет слова «граница», там вообще не упоминается об этом факторе. Во-вторых, в формуле в очередной раз подчеркивается, что выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, по законам Украины и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ предусматривают контроль государства над территорией, на которой она проводит выборы «, — отметил Гармаш.

Ангела Меркель, как считает Гармаш, дежурно поднимет вопрос о необходимости реализации данной договоренности.

«Я не вижу проблем в реализации этой договоренности, но после того, как Россия выполнит свои обязательства, взятые ею в Париже. Она сегодня не выполнила ни одного, мы выполнили все, кроме «формулы Штайнмайера», и не по нашей вине, а потому что Россия заблокировала политическую подгруппу, где эта формула должна обсуждаться. Мы не можем принять ее просто так, без обсуждения в ТКГ. Поэтому это от нас не зависит. Сама формула мифологизированная, там нет того, что приписывают этой формуле «, — добавил Гармаш.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация запросто может решить вопрос Украины военным путем, однако, там считают, что будет гораздо лучше, если в украинском правительстве будут «здравомыслящие люди и примут решение о вхождении в состав Союзного государства».