Аксенов сделал странное заявление по поводу Зеленского

Странное заявление из полуострова

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Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов сделал весьма неожиданное заявление по поводу президента Украины Владимира Зеленского.

Во время «прямой линии» с крымчанами, которая состоялась вчера, 12 августа, Аксенов затронул также и вопрос по поводу украинского президента. Он заявил, что если Зеленскому придется бежать из Украины, то в Крыму тот не получит политического убежища, пишет УРА-Информ со ссылкой на Крыминформ.

«У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений», – сказал Аксенов.

Также он добавил, что у многих из «товарищей Зеленского» есть бизнес на Крымском полуострове, который и дальше продолжает функционировать.

Ранее Аксенов заявлял, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Ранее мы сообщали, что участникам «Крымской платформы» начали угрожать.