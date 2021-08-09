Политика

В Госдуме России планируют запретить въезд «оскорбившим русскоговорящих»

Нередки случаи, когда якобы нападают на тех, кто говорит на русском языке

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Депутаты Госдумы РФ уже начали готовить законопроект, который запрещает въезд в Российскую Федерацию людям «оскорбившим русскоговорящих». Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин, передает УРА-Информ.

Он считает, что в данный момент появилось большое количество случаев, когда нападают на людей, что говорят на русском языке.

«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что 22 августа президент Украины Владимир Зеленский будет встречать в Киеве высокопоставленного гостя. Так в этот день столицу Украины с официальным визитом посетит Канцлер Германии Ангела Меркель.

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