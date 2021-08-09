«Сядь в вертолет и лети в Донецк»: Лукашенко пригрозил Зеленскому

Зеленский, как глава государства, должен решать вопросы

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Нелигитимный глава Беларуси Александр Лукашенко выразил мнения, что шестой президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Минске, передает УРА-Информ.



«Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы. Да, кто-то так думает, кто-то иначе. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей. Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король», — заявил Лукашенко.

Также он напомнил, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан первыми так называемыми «главами» «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, соответственно.

«Порошенко их видел, с ними здоровался, согласился. Если он не приемлет сепаратистов, то он должен был сказать: „Нет, я ничего подписывать не буду, потому что здесь сепаратисты“», — добавил он.

Ранее сообщалось, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда правительство РБ признает аннексированный Крым частью РФ.