Лукашенко пригрозил Украине: если бы хотели, поставили бы на колени

Серьезное заявление «президента» Беларуси

Время чтения: 48 Секунд

Так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко в своем заявлении затронул и Украину. При этом он отметил, что Беларусь не будет вводить санкции против Украины.

В тоже время он сделал резкое заявление о том, что если бы было такое желание, то он и его друг президент Российской Федерации Владимир Путин могли бы очень быстро поставить Украину «на колени», пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«С нашей стороны никаких санкций в отношении вас (Украины – ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», — сказал Лукашенко.

Ранее во время той же пресс-конференции Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготавливает боевиков и поставляет оружие и взрывчатку на территорию Беларуси.

Ранее мы сообщали, что генпрокуратура Украины подозревает Лукашенко в сотрудничестве с «ЛНР».