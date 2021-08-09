Политика

Лукашенко объяснил, когда признает Крым

В вопросе Крыма у него «развязаны руки»

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Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда правительство РБ признает аннексированный Крым частью РФ. Об этом сообщает во время «Большого разговора с Президентом», передает УРА-Информ.

«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — отметил он.

Также в вопросах Крыма у него «развязаны руки», как он уточнил, из-за отношений с Украиной в послежнее время.

«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное. Они взвыли: „Лукашенко полетит в Крым“. Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко в своем заявлении затронул и Украину. При этом он отметил, что Беларусь не будет вводить санкции против Украины.

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