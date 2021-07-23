США: мы консультировались с Украиной по поводу Северного потока — 2

Нед Прайс о скандальном документе

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Украина знала, что США снимут санкции со строителей Северного потока — 2, и даже знала содержание соглашения. Так считает официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

— На протяжении всего процесса (переговоров) и мы, и наши немецкие союзники очень внимательно консультировались с Украиной. За последние недели мы провели более десятка консультаций с Украиной. Мы консультировались с Польшей, а также с другими странами, которые могут оказаться в невыгодном положении из-за этого проекта, — сказал Прайс на пресс-конференции в четверг, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что переговоры с Киевом повлияли на содержание соглашения, и объявил, что консультации будут продолжены. Таким образом он затронул вопрос о сделанном в среду заявлении глав МИД Украины и Польши, которые были критически настроены по этому поводу.

Прайс добавил, что соглашение, достигнутое с Германией, не означает, что США отказываются от санкций по проекту. Он объявил, что администрация продолжит изучать проект и вовлеченные компании с точки зрения деятельности, подпадающей под санкции, как того требует закон.

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