Российская сторона в ТКГ по Донбассу хочет встречи в Минске

Следующее заседание ТКГ назначенное на 26 августа

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Представители РФ в ТКГ предложили провести следующие переговоры в Минске. Такое предложение выдвинул представитель российской стороны Борис Грызлов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на представителя ОРДЛО в ТКГ Сергея Гармаша.

«Грызлов „неожиданно“ предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ», — отметил Гармаш.

Как известно, следующее заседание ТКГ назначенное на 26 августа. Также уже был представлен новый спецпредставитель в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

«Надеюсь, что финны, в отличие от швейцарцев, лучше понимают, что такое Россия, после того как в 1939 году маленькая Финляндия „напала“ на Советский Союз» — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Специальный представитель ОБСЕ в Украине и ТКГ по оккупированному Донбассу, посол Хайди Грау заявила о том, что на востоке Украины ситуация продолжает ухудшаться.