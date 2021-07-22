Политика

Не нужно искать никакой «зрады» — эксперт о дате визита Зеленского в США

Александр Чалый о ситуации

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Не стоит искать какой-то «зрады» в том, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом назначили на конец августа. Такое мнение выразил экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Дипломат отметил, что с начала обсуждений сообщалось о том, что украинский президент должен посетить Вашингтон до конца лета, в итоге так и произойдет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Не нужно искать никакой «зрады». Во-первых, период визита был обсужден, во время разговора было сказано, что Владимир Зеленский посетит США до конца лета. 30 августа — это как раз конец лета. Мы согласовали период, а учитывая очень сложный график президента США, они из своих возможностей определили 30 августа. Это обычная международная практика», — сказал он.

Эксперт добавил, что Зеленскому не стоит ввязываться в переговоры по переносе даты встречи на более раннюю, так как это может закончиться провалом для украинской стороны.

Ранее Стало известно, кто с Зеленским отправится в США.

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