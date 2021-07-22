Политика

Европейская комиссия о Северном потоке 2 — это не в общих интересах ЕС

Тим Макфи о договоре Вашингтона и Берлина

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Представитель Европейской комиссии по вопросам энергетики Тим Макфи рассказал о германо-американском соглашении о прекращении спора по поводу газопровода.

— Газопровод Nord Stream 2 не отвечает общим интересам ЕС, — заявил официальный представитель Европейской комиссии по энергетике Тим Макфи на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, комментируя германо-американское соглашение по спорной инфраструктуре. Таким образом, он повторил известную позицию Еврокомиссии по этому поводу, пишет УРА-Информ.

— Мы обсудим это соглашение со странами ЕС и нашими соседями, включая Украину, — заверил МакФи, добавив, что ЕС приветствует обязательство Германии применять «дух и букву закона ЕС об энергетике» к усилиям ЕС по повышению энергетической независимости от России.

Власти США и Германии объявили в среду о соглашении о прекращении спора по поводу газопровода «Северный поток — 2» в совместном заявлении. Согласно соглашению, Германия будет инвестировать в украинский энергетический сектор и применять санкции в случае враждебных действий со стороны России.

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