Байден: вводить санкции в отношении Северного потока — 2 было бессмысленно

Американский президент после встречи с Ангелой Меркель

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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции подвел итоги встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Байден заявил, что он и глава правительства Германии разделяют общие взгляды на «эрозию демократических ценностей, коррупцию, ложный популизм в Европейском союзе» и в странах, претендующих на членство в Европейском союзе, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

«Хотя я выразил свою обеспокоенность по поводу Северного потока-2, мы по-прежнему едины в убеждении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве принудительной меры против своих соседей», — заявил президент США Джо Байден.

— Когда я вступил в должность, проект «Северный поток — 2» был на 90 процентов завершен, и введение дополнительных санкций не имело смысла, заявил Джо Байден.

Байден сказал, что вместо того, чтобы вводить санкции, он предпочитает работать с канцлером Меркель над «практическими методами» решения проблем, связанных с газопроводом.

— Я поручил нашим командам рассмотреть практические меры по решению этой проблемы, чтобы увидеть, усилит или ослабит это европейскую энергетическую безопасность. Посмотрим, — сказал президент США.

Ранее мы сообщали, что Зеленский надеется на Байдена после провала в Берлине.