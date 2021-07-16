Политика

Байден: вводить санкции в отношении Северного потока — 2 было бессмысленно

Американский президент после встречи с Ангелой Меркель

Время чтения: 51 Секунд

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции подвел итоги встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Байден заявил, что он и глава правительства Германии разделяют общие взгляды на «эрозию демократических ценностей, коррупцию, ложный популизм в Европейском союзе» и в странах, претендующих на членство в Европейском союзе, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

«Хотя я выразил свою обеспокоенность по поводу Северного потока-2, мы по-прежнему едины в убеждении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве принудительной меры против своих соседей», — заявил президент США Джо Байден.

— Когда я вступил в должность, проект «Северный поток — 2» был на 90 процентов завершен, и введение дополнительных санкций не имело смысла, заявил Джо Байден.

Байден сказал, что вместо того, чтобы вводить санкции, он предпочитает работать с канцлером Меркель над «практическими методами» решения проблем, связанных с газопроводом.

— Я поручил нашим командам рассмотреть практические меры по решению этой проблемы, чтобы увидеть, усилит или ослабит это европейскую энергетическую безопасность. Посмотрим, — сказал президент США.

Ранее мы сообщали, что Зеленский надеется на Байдена после провала в Берлине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В,

Последние статьи

Верховная рада назначила нового главу МВД: официально

Денис Монастырский занял эту должность

«Решение давно готовилось»: в МВД назвали причины отставки Авакова

Это решение было спокойным и взвешенным

В «Единой России» отреагировали на желание Пушилина вступить в партию

Ранее Пушилин изъявил желание вступить в российскую партию

Пушилин намерен вступить в «Единую Россию»: стала известна причина

Хочет показать пример

ВМС Украины получили беспилотник Bayraktar из Турции

Сейчас проводятся приемочные испытания

В «Слуге народа» спрогнозировали Авакову большое политическое будущее

Аваков может не только остаться в парламенте, но и занимать высокие посты в будущем

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap