Политика

Он этого хочет — оппозиционер раскрыл план Путина по Украине

Дмитрий Гудков о скандальной статье президента РФ

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Статья российского президента Владимира Путина об Украине раскрыла настоящий план лидера Кремля. Такое заявление сделал оппозиционный российский политик и экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

Он заявил, что ничего нового в статье не увидел, ведь Путин продолжает использовать неуместную фразу, что «Россия и Украина единый народ». Политик увидел в этом материале то, что что Путин просто хочет командовать в Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Поэтому на самом деле он не желает объединения никаких народов, он хочет просто новых территорий, потому что он живет еще в прошлом веке, где есть метрополии и колонии… Что значит единый народ? Даже русский народ – какой он единый? Мы с Путиным совершенно не едины, мы с ним оппоненты», — заявил Гудков.

Также политик добавил, что Путин не только не беспокоится о об объединении двух народов, он даже не думает о россиянах.

Ранее в Минкульте отреагировали на статью Путина об Украине.

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