Политика

«Необходимо сделать паузу»: Путин дал совет Зеленскому

Пауза необходима для того, чтобы прочитать и проанализировать его работу.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на предложение главы украинского государства Владимира Зеленского встретиться, чтобы обсудить статью президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Украинскому правительству, как отметил глава Кремля, необходимо сделать паузу, чтобы прочитать и проанализировать его работу.

«Если есть желание подискутировать, то им нужно взять паузу, внимательно прочитать, проанализировать. Они найдут о чем поговорить. Когда говорю „они“, имею в виду политическое руководство Украины», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве. 

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