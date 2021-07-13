Политика

Ждем от Кремля наступления: «экс-министр связи „ДНР“» прочел статью Путина между строк

Яценко похвалил Путина за прямоту

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«Бывший министр связи „ДНР“» Виктор Яценко описал свои ощущения после прочтения статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом пишут местные «СМИ», передает УРА-Информ.

«Не раскрыта роль олигархов в насильственной украинизации. Для них декоммунизация, „самостийнисть“, пещерный национализм — защита их претензий на власть и право собственности на украденное народное добро, гарантия эксплуатации нищающего населения. Сильное союзное государство для них — жизненная угроза», — отметил Яценко.

Также он вспомнил о былых временах, и написал о своих пожеланиях.

«Весной 2014 года у нас, поднявших знамя борьбы за Новороссию, было ясное впечатление, что Кремль не понимал ситуацию на Донбассе. Сейчас все изменилось и в статье указана суть: она предельно откровенна, насколько вообще может быть откровенной публичная политика. Нам бы хотелось, чтобы Кремль помимо анализа ситуации переходил к наступательным действиям», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко считает неоригинальной трактовку исторических процессов в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

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