Политика

Зеленский анонсировал новый закон: что хочет изменить президент

Каждое сообщество, благодаря новому закону, должно почувствовать себя «равным и достойным» остальных

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Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разработке находится законопроект о национальных сообществах, а определение «национальное меньшинство» упоминаться не будет. Об этом глава государства сообщил на Всеукраинском форуме «Украина 30», передает УРА-Информ.

«Офисом Президента и мной была поставлена задача разработать новое законодательство. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах, именно сообществах, а не о меньшинствах. Ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством, не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной», — сообщил Зеленский.

Каждое сообщество, как считает глава государства, благодаря новому закону, должно почувствовать себя «равным и достойным» остальных.

Стоит отметить, что первого июля Верховная Рада Украины проголосовала закон «О коренных народах Украины».

«Коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», — сказано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский полагает, что сейчас не время поднимать и пересматривать закон об украинском языке.

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