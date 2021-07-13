Политика

Он победит Зеленского во втором туре — эксперт дал неожиданный прогноз

Действующего президента может опередить новая личность

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Президент Украины Владимир Зеленский проиграл бы ближайшие выборы, несмотря на всю социологию. Такое мнение выразил журналист и публицист Виталий Портников.

Он считает, что украинцы уже разочаровались Зеленским, который уже два года занимает должность президента Украины. По мнению эксперта, если появится новая личность, новый политик, то Зеленский ему точно проиграет во втором туре с большим разрывом, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал «Еспресо«.

«Если бы сейчас получилось создать новую политическую фигуру, просто не знаю с чего ее лепить, то эта новая фигура победила бы Зеленского во втором туре президентских выборов с результатом 70/30. Зеленский сокрушительно проиграет любому новому кандидату на президентских выборах в Украине, а партия «Слуга народа» просто исчезнет с политической арены, словно, ее никогда не было», — сказал журналист.

Портников также сравнил украинский народ с ребенком, который все время хочет новую игру, но поигравшись с ней снова хочет новую.

Ранее мы сообщали, что встреча Зеленского и Меркель завершилась поражением для Украины.

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