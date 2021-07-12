Политика

Китай: военные вынудили американское судно покинуть международные воды

Парасельские острова являются спорными территориями

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Американский эсминец USS Benfold без согласия правительства КНР оказался в водах вокруг Парасельских островов, серьезно нарушив тем самым суверенитет и стабильность Китая в Южно-Китайском море, сообщили китайские вооруженные сили. В тот же день исполняется пятая годовщина решения международного суда о том, что Китай не имеет прав на эти воды.

«Мы направляли корабель ВМС США, который незаконно вошел в китайские воды возле Парасельских островов», — заявили в понедельник вооруженные силы КНР, пишет УРА-Информ.

Парасельские острова, как и сотни других островов, атоллов и рифов богатого ресурсами Южно-Китайского моря, являются спорными территориями, на которые претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней. Пекин считает, что имеет исторические права на эти воды.

12 июля 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге признала необоснованными претензии Китая рассматривать большую часть Южно-Китайского моря как свою собственную экономическую зону.

«Нигде морской порядок, основанный на международных правилах, не подвергается большей угрозе, чем в Южно-Китайском море», — подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении в воскресенье.

Ранее мы сообщали, что дрон с бомбой атаковал посольство США в Багдаде.

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