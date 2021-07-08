Политика

В ДНР набирает обороты предвыборная агитация «Единой России»: ковид не помеха

И это несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом

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В «ДНР» набирает обороты предвыборная агитация, которую в «республике» активно проводит «Единая Россия». Только на ближайшее время запланированы два масштабных мероприятия, к проведению которых имеет отношение правящая в РФ партия. 

При этом все это делается на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в «ДНР», в тоже время в самой России фиксируются рекордные показатели, как по новым случаям, так и по смертельным исходам, и там усиливают ограничения. В ОРДО на это не смотрят совсем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Так с 8 по 10 июля во всех городах «ДНР» пройдет мacштaбный фecтивaль «Oднa ceмья, oднa cтрaнa» кo Дню ceмьи, любви и вeрнocти при пoддeржкe «Eдиной Рoccия». В 19 гoрoдaх будут организованы праздничные гуляния, кoнцeрты, эcтaфeты, cпoртивныe cocтязaния, рaзвлeкaтeльныe прoгрaммы c кoнкурcaми.

15 июля в Донецке состоится форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Организатором мероприятия выступает «Русский центр» при поддержке, разумеется, политической партии «Единая Россия».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обвинили Зеленского в подготовке «карательных мер» против жителей Донбасса.

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