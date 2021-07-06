Политика

Закон об олигархах: у Зеленского есть запасной план

1 июля Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского об олигархах

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У шестого президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в случае, если не сработает закон об олигархах, у главы государства имеется не только план «Б». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы „Я“ дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что из-за обострения военной ситуации на временно оккупированном Донбассе в госпитали и больницы ОРДЛО поступает много раненных боевиков.

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