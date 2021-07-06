Политика

Украина не сядет за стол переговоров с «ЛДНР» в Нормандском формате

Киев против предложения Москвы

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Российская Федерация недавно выступила с заявлением, чтобы расширить Нормандский формат, в который сейчас входят Украина, Россия, Франция и Германия. Стороны обсуждают ситуацию на Донбассе.

Россия не против добавить в этот формат США, однако есть и обратная сторона медали, россияне хотят включить в него также и представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». Стала известна реакция украинской стороны на такое предложение Москвы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента никогда не сядет за общий стол переговоров с представителями ОРДЛО в Нормандском формате.

«Попытка Кремля включить в процесс представителей самопровозглашенных «республик» не будет иметь успеха, а предложение о проведении совместной встречи советников «нормандской четверки», американских представителей и делегации из ОРДЛО с целью «перезапуска» Минских соглашений провокация со стороны России», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о своем визите в США.

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