Присоединения США к переговорам по Донбассу: в РФ назвали условие

Все зависит от того, смогут ли США найти «более объемный и спокойный» подход

Время чтения: 39 Секунд

Правительство РФ допустило возможность присоединения к переговорам по Донбассу США. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает УРА-Информ.

«Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет», — отметил он.

Соединенные Штаты Америки, как он отметил, не считаются с подходами России по урегулированию вооруженного конфликта в Украине.

«Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что у двух украинских телеканалов: UA и KVARTAL TV аннулировали разрешение на вещание на территории Беларуси. Каналы якобы нарушили законодательство.