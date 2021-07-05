Военный статус Украины: Зеленский готовит два варианта

НАТО и статус основного союзника США вне Атлантического блока

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает подготовку к встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться уже в ближайшее время. Глава государства готовит сразу несколько возможных вариантов развития важных вопросов для Украины.

Источник сообщает, что одним из главных вопросов на встрече украинского и американского президентов будет военный вопрос Украины, а именно статус государства, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента готовит пакет предложений по военному и экономическому сотрудничеству между Украиной и США. Зеленский хочет получить публичную поддержку от Байдена своей инициативы по вступлению Украины в НАТО, как альтернативный формат мы рассматриваем статус основного союзника США вне Атлантического блока», — пишет источник.

Он добавляет, что Офис президента ищет вариант международной победы, которую можно будет предоставить украинскому народу после встречи с Байденом.

Ранее мы сообщали, что на встрече с американским президентом Зеленский намерен поднять также вопрос транзита газа через Украину.