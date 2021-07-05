Путин понимает, что Украина уже не та — политолог

Дмитрий Орешкин о возможном наступлении РФ

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Российский президент Владимир Путин вряд ли предпримет попытку масштабного наступления на Украину. Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Эксперт считает, что с каждым годом возможность напасть на Украину с применением военных операций, танков, самолетов испаряется. Орешкин называет Путина очень осторожны, когда касается дела относительно его безопасности, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«И он понимает, что и Украина не та, среди военных влияние Лубянки с треском упало, украинская армия стала другая, вооружение стало другим, население стало другим, отчетливо антироссийским. Если только совсем-совсем будет плохо, и с ментальными особенностями нашей главной головы, он может решиться на такой отчаянный шаг», — сказал он.

Эксперт добавил, что к войне подключится Европа и США, которые сами не будут воевать, но помогут военным оружием. Однако на полноценную вону Путин не пойдет, считает Орешкин.

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