Разумков ждет вето Зеленского на закон о возобновлении работы ВККС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает от президента государства Владимира Зеленского вето на закон №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда две эти нормы совершенно по-разному можно трактовать: либо усиление роли международных экспертов, или уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предвидится возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент наложит вето из-за этого технического вопроса и он (законопроект) будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе в стенах парламента устраним все неточности», — заявил Разумков.

Указанная коллизия, как отметил спикер, в принятом законе возникла из-за принятия двух взаимоисключающих правок.

«Действительно есть пробелы, потому что когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, 409-я, и она была также подтверждена. Это произошло позже», — отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.