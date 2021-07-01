Умер Дональд Рамсфелд — бывший министр обороны США

Ему было 88 лет

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Дональд Рамсфелд, министр обороны США в 1974-1977 годах во время правления Джеральда Форда и в 2001-2006 годах во время президентства Джорджа Буша, умер.

Ему было 88 лет. Рамсфелд был одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне, и его считают одним из архитекторов нападения США на Ирак и свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году, пишет УРА-Информ.

Семья погибшего сообщила, что политик скончался в своем доме в Таосе, штат Нью-Мексико. «С большой печалью мы объявляем о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда», — говорится в сообщении.

Рамсфелд был активен в американской политике с 1960-х годов в качестве конгрессмена, а также министра и высокого представителя администрации президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша. Он был самым молодым главой Пентагона во время президентства Форда и вторым по возрасту в администрации Буша.

Рамсфелд сыграл ключевую роль в ответе США на террористические атаки 11 сентября 2001 года и вторжение в Ирак двумя годами позже. Он также был в центре многих споров, связанных с войной в Ираке, в том числе о пытках и злоупотреблениях в тюрьме Абу-Грейб недалеко от Багдада.

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